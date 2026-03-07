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Мастер-класс по сабражу

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Сабраж — самый эффектный и весёлый способ открыть бутылку игристого. Изначально он делался саблей, но теперь в ход идут металлические карты, пятые айфоны и ложки для обуви. Этот вариант для тех, кто уже умеет делает сабраж. Но если ты в первый раз — не переживай, тебя научат и все покажем. Выбирай подходящий предмет, и винные эксперты научат тебя делать сабраж красиво и безопасно на мастер-классе. Никакого снобизма и скучных лекций, только польза, веселье и море красивого контента. Конечно, игристое можно будет не только открыть, но и пробовать. Разберёшься в видах пузырьковых и попробуем 3 вина. В стоимость билета также включены небольшие закуски.

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