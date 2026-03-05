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(Не) женский голос: женщины-художницы в искусстве XX века

Публика
Старая Басманная 18с4

Начало:

Завершение:

от 2300₽ до 4000₽
Возраст 18+

Про событие

Женщины обрели голос в искусстве не сразу. Этому предшествовала многовековая европейская история, консервативная гендерная традиция и слишком устойчивые представления о норме. Изменить их предстояло XX веку. XX век стал беспрецедентным по количеству женских имен в искусстве. И, главное, по характеру и силе их художественного высказывания. С одной стороны, эти высказывания носили очень личный, интимный, «сугубо женский» характер. Фрида Кало говорит о насилии и ужасе невозможного материнства, Луиз Буржуа — обращается к сокровенным детским переживаниям, к психоанализу и мифу. С другой — женщины-художницы становятся воплощением бескомпромиссности и мужества. Они, как Марина Абрамович, заходят на самые злободневные и неудобные территории, становятся социальным рупором и тем самым «голосом» своего времени. На лекции поговоришь о трёх культовых художницах ХХ века, выразивших такое разное женское мироощущение. И на их примере обсудишь, что такое современная культура, какую роль в ней играет и может играть женщина. Сбор гостей — 19:30 Начало лекции — 20:00

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