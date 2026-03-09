Весенним вечером старинная усадьба XVIII века станет благоухающим садом: за бокалом золотистого игристого ты отправишься в путешествие по ароматам, где зелень только распускается, а воздух наполнен светом. Лекция о том, как природа превращается в композицию, а мимолётное цветение — в стойкий шлейф. Этим вечером ты узнаешь, как мастера парфюмерного искусства черпают вдохновение в самых неожиданных источниках и создают ароматные образы природы с помощью натуральных экстрактов. Проследишь эволюцию весенних нот — от классических цветочных букетов до современной акватики и прозрачной «музыки чистоты», от исторических формул до дерзкой ниши и утончённого люкса. Начнёшь с прохладной зелени и первых цветов, прикоснёшься к цитрусовой свежести и травам, узнаешь, как натуральные экстракты — нероли, жасмин, ирис, ветивер — стали фундаментом парфюмерии, и как достижения химии позволили приблизиться к природе почти вплотную. Ароматы будут сопровождаться историями женщин-парфюмеров разных эпох — тех, кто по-своему говорил о нежности, силе и свободе, превращая сырьё в художественный жест. В подборке — композиции домов Bvlgari, D’Orsay, Les Liquides Imaginaires, Kenzo, Robert Piguet, Cartier и избранные российские бренды: концепция прозрачна, но оставляет пространство для удивления. Во время лекции опробуешь классические и новаторские композиции, вдохновлённые зеленью, свежестью и летом, и попробуешь предсказать, какое ароматное будущее тебя ожидает. Лектор: Виктор Волок — ученый-биолог, фармацевт и эвалуатор. Родился и живёт в Москве, получил фармацевтическое образование на медицинском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и закончил аспирантуру по вирусологии. Он проработал в науке более 8 лет, занимаясь разработкой вакцин и лекарственных препаратов. С самого детства увлекался ароматами, самостоятельно изучает парфюмерное искусство и в 2024 году начал вести свой блог о духах. В настоящее время работает эвалюатором в компании Кема Клаб. Сбор гостей: 18:00, начало: 18:30 В стоимость билета входит приветственный бокал.