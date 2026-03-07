Камерная история о женской дружбе, взрослении, уязвимости и давлении гендерных ролей. О том, как непросто быть собой, когда от тебя ждут определённости, и как важно не терять связь, даже если формы жизни меняются. Иммерсивный вечер, рефлексия, вино: всё сплетается в трепетной и нежной форме, наполненной острым юмором. «28 неделя» поставлена Ксенией Жарковой по пьесе современной американской писательницы Лоры Каннингем. Режиссёр исследует тонкую грань между дружбой и предательством, карьерой и материнством, ожиданиями общества и личной свободой. Главные героини — подруги 25-35 лет — погружаются в воспоминания и сталкиваются с болезненными откровениями, ревностью и невысказанными обидами. Это история о том, как женская дружба проходит испытание реальностью, а идеалы рушатся под грузом социальных стереотипов. После спектакля тебя ждёт обсуждение затронутых в постановке проблем с психологом и фотографом Люсей Жариковой. О режиссёре: Ксения Жаркова — выпускница ГИТИСа, режиссёр с опытом постановок как в государственных театрах, так и в независимых проектах. Она вела педагогическую практику и работает как с современными текстами, так и с классикой. Одна из победительниц режиссёрского конкурса при Театре им. Вахтангова. О команде: Команда 2.8WoWe (Екатерина Полякова, Диана Иноземцева, Екатерина Салина, Карина Кузьмина, Моряна Анттонен-Шестакова) — это профессиональные актрисы, выпускницы ГИТИСа. У каждой есть собственный сценический и жизненный опыт. Их объединило общее желание: не ждать, а создавать пространство, где можно говорить от себя. И не соревноваться, а поддерживать. Сбор гостей в 19:00, начало в 19:30. В стоимость билета включены угощения, чай и вино.