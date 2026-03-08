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Поэзия и личные истории в пентхаусе на Мосфильмовской

Пентхаус на Мосфильмовской, Мосфильмовская улица, 70

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Данила Якушев — поэт и актёр, за плечами которого более двух сотен ролей в разнообразных фильмах и сериалах. Но, как признаётся он сам, свою самую большую, самую преданную аудиторию и миллионы просмотров он получил, когда начал честно говорить с людьми о жизни. Когда просто рассказал в своих стихах о том, что происходило с ним на самом деле. Стал делиться живыми, честными историями, вызывающими столь же живой отклик. Каждого из пришедших ждёт не просто вечер стихов, а откровенная беседа о понятных, жизненных вещах. Личные истории с правдивыми смыслами, переданные через рифму, и такие же правдивые эмоции гостей. На концерте каждый сможет поплакать, посмеяться, подумать, почувствовать разные грани рассказанных историй – а, может быть, даже переосмыслить что-то из своего личного опыта. В сочетании с потрясающей городской панорамой, этот концерт будет идеальным средством для того, чтобы хотя бы на пару часов отключиться от всех забот и погрузиться в чувства, переосмыслить многое и уйти вдохновлённым. Пройдёт концерт в специально оборудованном в пентхаусе на 38 этаже, с выходом на открытую террасу. Пускай на улице — ранняя весна, выбежать наружу буквально на полминуты, в компании близкого человека, полюбоваться Москвой, кутаясь в пледы, и вернуться обратно, в уютную, почти домашнюю атмосферу — само по себе, маленькое, но прекрасное впечатление. В стоимость билета включён фуршет — игристое (по желанию — вода или чай) и закуски для каждого гостя. Сбор гостей с 17:30, начало программы в 18:00 Подробную схему прохода напишут каждому гостю за несколько часов перед концертом.

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