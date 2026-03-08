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Весенний бал

Усадьба Смирновых, Тверской бульвар, 18с1

Начало:

Завершение:

6000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Современное прочтение бальной традиции среди исторических интерьеров. Вечер, где живая музыка звучит особенно глубоко, танец становится языком чувств, а светская атмосфера возвращает балу его достойное место в культурной жизни города. Программа: — Концерт — Диджей-сет — Мультимедиа выставка — Парфюмерная станция В стоимость включено: — безлимитный бар (вино) — свободное перемещение по залам особняка — фотозона и проф. фотосъёмка Дресс-код: светский вечерний стиль

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