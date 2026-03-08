Современное прочтение бальной традиции среди исторических интерьеров. Вечер, где живая музыка звучит особенно глубоко, танец становится языком чувств, а светская атмосфера возвращает балу его достойное место в культурной жизни города. Программа: — Концерт — Диджей-сет — Мультимедиа выставка — Парфюмерная станция В стоимость включено: — безлимитный бар (вино) — свободное перемещение по залам особняка — фотозона и проф. фотосъёмка Дресс-код: светский вечерний стиль