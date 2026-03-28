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Ты прекрасна

Театр на Цветном, Цветной бульвар, 11с2

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 8000₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Праздничный концерт оркестра при свечах, созданный Lumisfera в партнёрстве с Флаувау. Два крупнейших бренда в своих нишах в России объединились вокруг общих ценностей — заботы, внимания и красоты, которая чувствуется, а не просто демонстрируется. Музыка, свет тысяч свечей Lumisfera и цветочное оформление от Флауваусоздают гармоничное пространство, где каждая деталь работает на ощущение ценности момента и человека в нём. Дресс-код: светский вечерний стиль Начало в 18:00 и 21:00 Продолжительность 1 час 30 мин.

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