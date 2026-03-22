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Музыка в старинном особняке: светский салон

Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7с2

Начало:

Завершение:

от 6900₽ до 8900₽
Возраст 12+
Выставки
Концерты

Про событие

Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединятся в атмосфере изысканного торжества. Словно столетия назад, ты почувствуешь себя участником светского салона, познакомишься с правилами высшего общества и станешь частью музыкального действия. Камерный формат создаст ощущение близкого, живого присутствия, позволяя особенно тонко чувствовать музыку. Под аккомпанемент рояля и виолончели прозвучат культовые арии, известные по сценам из знаменитых кинокартин и театральных постановок. В начале вечера, в лучших традициях салона, гостей ждёт приветственный welcome и профессиональная фотосъёмка, включённые в стоимость билета. А также знакомство с конферансье — главным шутником, плутом и негласным хозяином салона. Продолжительность 1 час 20 мин. Начало в 16:00 и 19:00

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