Камерный концерт, в котором музыка, поэзия, улыбки гостей и звон бокалов соединятся в атмосфере изысканного торжества. Словно столетия назад, ты почувствуешь себя участником светского салона, познакомишься с правилами высшего общества и станешь частью музыкального действия. Камерный формат создаст ощущение близкого, живого присутствия, позволяя особенно тонко чувствовать музыку. Под аккомпанемент рояля и виолончели прозвучат культовые арии, известные по сценам из знаменитых кинокартин и театральных постановок. В начале вечера, в лучших традициях салона, гостей ждёт приветственный welcome и профессиональная фотосъёмка, включённые в стоимость билета. А также знакомство с конферансье — главным шутником, плутом и негласным хозяином салона. Продолжительность 1 час 20 мин. Начало в 16:00 и 19:00