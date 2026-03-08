На бранче гедонистов ты будешь исследовать и разбирать лепесток за лепестком премиальное шампанское с закусками от шеф-повара. Пять изысканных шампанских вин Louis Roederer, венец дегустации — два винтажа Cristal: 2016 и 2005 года. Louis Roederer — независимый и один из старейших домов Шампани, основанный в 1776 году. Им владеет и управляет уже седьмое поколение семьи Родерер. В истории есть большая русская глава: одно из величайших кюве в мире, Cristal, было создано по заказу Александра II, а в 1908 году Николай II присвоил статус официального поставщика императорского двора. По сей день двуглавый орёл красуется на бутылке. У шампанского Louis Roederer всегда отменная выдержка на осадке: 3 года для базового брюта (вместо 15 месяцев) и 4-6 лет для винтажного (вместо 3 лет). Дегустационный сет: — Louis Roederer Blanc de Blancs 2017 — Louis Roederer Collection 244 — Louis Roederer Brut Rose — Cristal 2016 — Cristal 2005 Закуски включены: карпаччо из говядины, мини-оладушки с тремя видами икры.