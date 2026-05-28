Дайджест событий на выходные

Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)
Тусовочный шик
Дворики баров и ресторанов уже открываются, а это отличный повод, чтобы заглянуть на огонёк. Тусовочная жизнь тебя ждёт, мой друг!
Тот самый момент, когда город официально переходит в режим «лето, музыка и домой...
от 3800₽
Горячий пунш, живой костёр, стритфуд и, конечно, жаркий лайнап — есть всё, чтобы...
от 0₽
Закрытая встреча на двух танцполах в лучших традициях: здесь и камбэк техно прое...
Бесплатно
Открытие летнего сезона с хаус-вечеринкой и нетипичными артистами. Главной зве...
от 600₽
Большой вечер отборного рэпа. Экипаж вечера : СТРИЖ С3Ж | Не Ради Денег PDPL | ...
от 800₽
Петербургский фестиваль электронной музыки Театро на террасе Зорька. Сцена, зв...
от 4000₽
Уже 8 лет команда создаёт масштабные ностальгические вечеринки, посвящённые леге...
от 799₽
Первый Большой сольный концерт в Москве. Урал в здании. Презентация нового + вс...
от 1000₽
Солянка необычного
Те, кто понимает, что сильные тусы-джусы уже не для него, — предлагаем альтернативу. Например, в виде гулянок на свадьбе. Подарок дарить не надо, торт имеется, и есть его — обязательно. Минусов никаких.
Парад Диа Де Муэртос, спектакль-расследование и вечеринка: карнавал с куклами, м...
от 7000₽
Москва не только красавица, а ещё и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не...
от 1350₽
На самом пушистом фестивале гостей ждет: — маркет с товарами для собак и про соб...
Бесплатно
Иногда хочется попасть на свадьбу, нарядиться, вкусно поесть и порадоваться за м...
от 5000₽
Энергично отдыхаем
Для спортсменов-комсомолов приготовили активный движняк.
На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...
3500₽
Отправишься в поход, не выезжая за МКАД. Неширокая и живописная Яуза не так силь...
3900₽
На экскурсии пробежишь вокруг древних стен Московского Кремля, побываешь на Крас...
от 50₽
Экскурсия, где ты культурно просвещаешься, а твой пёс отвечает за проверку всех ...
Бесплатно
Пока город просыпается, они… снова устраивают Кардио рейв — танцы утром без алк...
от 1500₽
РомантИк идеи
Для тех, кто хочет провести своё время со своей второй половинкой подготовили целый калейдоскоп всего самого романтичного (и немножко драматичного!)
Коллективная выставка, организованная Lime вместе с изданием The Blueprint. Выс...
Бесплатно
Космический триллер. Группа астронавтов впервые высаживается на Марс. Они насто...
от 1000₽
Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...
5000₽
Представь: древние легенды вокруг, ароматы Вавилона, свет проекций и... гастроно...
от 18000₽
Концерт лучших комиков страны и профессиональных джазовых музыкантов. Шоу, котор...
от 1190₽
Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действ...
6500₽
Свидание для тех, кто хочет не просто посмотреть концерт, а прожить маленькую ск...
от 2400₽
Винный ужин под кураторством сомелье Ирины Черкасовой с лучшими виноделами стран...
6000₽
Когда ты закрываешь глаза, привычный мир становится тише. Но внутренний мир, нао...
15000₽
Спокойно и тихо
Ламповые события для самых няшек: тихо, спокойно и без суеты.
Уютный майский вечер с кофе, дофаминовыми десертами и просмотром культового ромк...
2250₽
Вечер любителей книг и всех, кто хочет их полюбить. Программа: С 19:00 до 19:30...
5500₽
Настольная ролевая игра в стиле хоррор. Это атмосферный вечер, в котором ты ока...
3500₽
Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, объединённых ...
1500₽
Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитатив...
2780₽
Это возможность не только освободить шкафы, но и по-другому посмотреть на привыч...
200₽
В XVIII–XIX веках растения в интерьере считались признаком тонкого вкуса и благо...
Бесплатно
А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!