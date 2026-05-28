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Дайджест событий на выходные

Ну что, Москва, отдохнём?

Что будет в статье:

  1. - Тусовочный шик
  2. - Солянка необычного 
  3. - Энергично отдыхаем
  4. - РомантИк идеи
  5. - Спокойно и тихо

Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)

Тусовочный шик

Дворики баров и ресторанов уже открываются, а это отличный повод, чтобы заглянуть на огонёк. Тусовочная жизнь тебя ждёт, мой друг!

Летник
Летник

Тот самый момент, когда город официально переходит в режим «лето, музыка и домой...

до
Ямское поле, 3-я улица Ямского Поля

от 3800₽

Двор х Танцующий бар
Двор х Танцующий бар

Горячий пунш, живой костёр, стритфуд и, конечно, жаркий лайнап — есть всё, чтобы...

Community Moscow

от 0₽

Техно х Тэк хаус | Рейв Коммуна x Злое Техно
Техно х Тэк хаус | Рейв Коммуна x Злое Техно

Закрытая встреча на двух танцполах в лучших традициях: здесь и камбэк техно прое...

Секрет. В день ивента бот отправит адрес (это будет центр Москвы)

Бесплатно

Первая летняя ночь (First Summer Night)
Первая летняя ночь (First Summer Night)

Открытие летнего сезона с хаус-вечеринкой и нетипичными артистами. Главной зве...

Castle Concert Hall, Вишнёвая улица, 13

от 600₽

Фарватер 2
Фарватер 2

Большой вечер отборного рэпа. Экипаж вечера : СТРИЖ С3Ж | Не Ради Денег PDPL | ...

21

от 800₽

Зорька х Театро
Зорька х Театро

Петербургский фестиваль электронной музыки Театро на террасе Зорька. Сцена, зв...

Zorka Panoramic Terrace & Bar

от 4000₽

Молодость простит!
Молодость простит!

Уже 8 лет команда создаёт масштабные ностальгические вечеринки, посвящённые леге...

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

от 799₽

Gipsy King
Gipsy King

Первый Большой сольный концерт в Москве. Урал в здании. Презентация нового + вс...

21

от 1000₽

Солянка необычного 

Те, кто понимает, что сильные тусы-джусы уже не для него, — предлагаем альтернативу. Например, в виде гулянок на свадьбе. Подарок дарить не надо, торт имеется, и есть его — обязательно. Минусов никаких.

Кто убил Фриду Кало
Кто убил Фриду Кало

Парад Диа Де Муэртос, спектакль-расследование и вечеринка: карнавал с куклами, м...

до
Театр кукол имени С.В. Образцова

от 7000₽

Кинопрогулка по Москве с проектором и попкорном
Кинопрогулка по Москве с проектором и попкорном

Москва не только красавица, а ещё и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не...

Арбатская площадь, на лавочках слева от выхода из станции метро Арбатская ФИЛЕВСКОЙ линии

от 1350₽

ЛапаФест
ЛапаФест

На самом пушистом фестивале гостей ждет: — маркет с товарами для собак и про соб...

Lovely Loft, Большая Семёновская улица, 42с6

Бесплатно

Свадьба в Едва знакомы
Свадьба в Едва знакомы

Иногда хочется попасть на свадьбу, нарядиться, вкусно поесть и порадоваться за м...

Едва знакомы 5.0

от 5000₽

Энергично отдыхаем

Для спортсменов-комсомолов приготовили активный движняк. 

Йога со щенками
Йога со щенками

На занятиях ты позанимаешься мягкой йогой и пообщаешься с щенками от заводчиков ...

до
Кутузовский проспект, 36с5

3500₽

На байдарках по Яузе
На байдарках по Яузе

Отправишься в поход, не выезжая за МКАД. Неширокая и живописная Яуза не так силь...

до
Сквер слева от моста через Яузу на проезде Дежнева, в 10 минутах ходьбы от метро Бабушкинская, ориентир Чукотский проезд, дом 10

3900₽

Беговая экскурсия: «Сердце Москвы. Кремль и Китай Город»
Беговая экскурсия: «Сердце Москвы. Кремль и Китай Город»

На экскурсии пробежишь вокруг древних стен Московского Кремля, побываешь на Крас...

парк искусств Музеон, площадка Nova

от 50₽

Культурный выгул хвостиков и человеков
Культурный выгул хвостиков и человеков

Экскурсия, где ты культурно просвещаешься, а твой пёс отвечает за проверку всех ...

метро «Арбатская» (возле подземного перехода)

Бесплатно

Кардио Рейв
Кардио Рейв

Пока город просыпается, они… снова устраивают Кардио рейв — танцы утром без алк...

Красный октябрь

от 1500₽

РомантИк идеи

Для тех, кто хочет провести своё время со своей второй половинкой подготовили целый калейдоскоп всего самого романтичного (и немножко драматичного!)

Отпечатки / Imprints
Отпечатки / Imprints

Коллективная выставка, организованная Lime вместе с изданием The Blueprint. Выс...

до
Кузнецкий Мост, 14, этаж 4

Бесплатно

Призраки Марса
Призраки Марса

Космический триллер. Группа астронавтов впервые высаживается на Марс. Они насто...

до
Гоголь-центр

от 1000₽

Гастрономический стендап
Гастрономический стендап

Камерный вечер в комедийном формате, гастро-удовольствия и живой юмор. Событие д...

до
Odmo

5000₽

Семь чудес света
Семь чудес света

Представь: древние легенды вокруг, ароматы Вавилона, свет проекций и... гастроно...

до
Kaleidoscope Art&Dining Moscow, Моховая улица, 15/1с1

от 18000₽

Стендап + Джаз: два концерта в один вечер
Стендап + Джаз: два концерта в один вечер

Концерт лучших комиков страны и профессиональных джазовых музыкантов. Шоу, котор...

c
по
Still StandUp Club

от 1190₽

Человек из Подольска. Серёжа очень тупой
Человек из Подольска. Серёжа очень тупой

Абсурдная инсталляция об абсурдной современности и современном человеке. Действ...

c
по
Театр Практика

6500₽

Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки
Органный мир аниме. Вселенная Хаяо Миядзаки

Свидание для тех, кто хочет не просто посмотреть концерт, а прожить маленькую ск...

Государственный музей А.С.Пушкина, улица Пречистенка, 12/2с1

от 2400₽

Винный ужин: Одна бочка (One Barrel)
Винный ужин: Одна бочка (One Barrel)

Винный ужин под кураторством сомелье Ирины Черкасовой с лучшими виноделами стран...

DFF Radio, Яузская улица, 10/2с4

6000₽

Гастрономический опыт: Ужин с закрытыми глазами
Гастрономический опыт: Ужин с закрытыми глазами

Когда ты закрываешь глаза, привычный мир становится тише. Но внутренний мир, нао...

Sapiens, улица Льва Толстого, 16

15000₽

Спокойно и тихо

Ламповые события для самых няшек: тихо, спокойно и без суеты.

Кинопоказ-девичник «Блондинка в Законе»
Кинопоказ-девичник «Блондинка в Законе»

Уютный майский вечер с кофе, дофаминовыми десертами и просмотром культового ромк...

Котомка, Малый Казённый переулок, 16с1/14

2250₽

Уютная книжная вечеринка
Уютная книжная вечеринка

Вечер любителей книг и всех, кто хочет их полюбить. Программа: С 19:00 до 19:30...

Синхронизация, переулок Огородная Слобода, 14, подъезд 1, 6 этаж, кв. 14

5500₽

10 свечей
10 свечей

Настольная ролевая игра в стиле хоррор. Это атмосферный вечер, в котором ты ока...

Антураж Лофт, Скаковая улица, 9, 317 комната

3500₽

Йога в живых полотнах Рериха. Путь в Шамбалу
Йога в живых полотнах Рериха. Путь в Шамбалу

Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, объединённых ...

Люмьер-Холл

1500₽

Мастер-класс по валянию брелока-придурка
Мастер-класс по валянию брелока-придурка

Сваляйте придурка или любую другую дебильную рожицу из своей фантазии. Медитатив...

Мурмуризм, улица Малая Ордынка, 11

2780₽

Городской обмен вещей
Городской обмен вещей

Это возможность не только освободить шкафы, но и по-другому посмотреть на привыч...

РанДом Культуры

200₽

«Сад в Усадьбе»: воскресный маркет
«Сад в Усадьбе»: воскресный маркет

В XVIII–XIX веках растения в интерьере считались признаком тонкого вкуса и благо...

Другое Дело

Бесплатно

А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!

Что есть в статье:

  1. Тусовочный шик
  2. Солянка необычного 
  3. Энергично отдыхаем
  4. РомантИк идеи
  5. Спокойно и тихо

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