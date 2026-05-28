Дайджест событий на выходные

Ну что, Москва, отдохнём?

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Выходные уже подмигивают, приглашая тебя отвлечься и развлечься! Мы собрали способы классно и разнообразно провести эти дни, чтобы было о чём вспоминать в начале следующей недели. Ну кайф же? :)

Тусовочный шик

Дворики баров и ресторанов уже открываются, а это отличный повод, чтобы заглянуть на огонёк. Тусовочная жизнь тебя ждёт, мой друг!

Солянка необычного

Те, кто понимает, что сильные тусы-джусы уже не для него, — предлагаем альтернативу. Например, в виде гулянок на свадьбе. Подарок дарить не надо, торт имеется, и есть его — обязательно. Минусов никаких.

Энергично отдыхаем

Для спортсменов-комсомолов приготовили активный движняк.

РомантИк идеи

Для тех, кто хочет провести своё время со своей второй половинкой подготовили целый калейдоскоп всего самого романтичного (и немножко драматичного!)

Спокойно и тихо

Ламповые события для самых няшек: тихо, спокойно и без суеты.

А может у тебя есть свой план, как провести эти выходные? Пиши в комментариях, будем рады почитать!