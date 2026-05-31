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Гастрономический опыт: Ужин с закрытыми глазами

Sapiens, улица Льва Толстого, 16

Начало:

Завершение:

15000₽
Возраст 0+
Необычное
Еда

Про событие

Когда ты закрываешь глаза, привычный мир становится тише. Но внутренний мир, наоборот, начинает звучать ярче. Вкус становится объёмнее. Аромат — глубже. Прикосновение — точнее. Звук — ближе. И постепенно ты начинаешь не просто пробовать, а чувствовать. Семь блюд — семь состояний Это не просто 7 блюд от искусного бренд-шефа Ильи Благовещенского. Это семь нот. Семь состояний. Семь вкусовых шагов навстречу себе. Каждое блюдо раскрывает новые ощущения и удивляет необычными сочетаниями. С закрытыми глазами вкус становится честнее, а восприятие — тоньше. То, что обычно остается фоном, выходит на первый план.

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