Когда ты закрываешь глаза, привычный мир становится тише. Но внутренний мир, наоборот, начинает звучать ярче. Вкус становится объёмнее. Аромат — глубже. Прикосновение — точнее. Звук — ближе. И постепенно ты начинаешь не просто пробовать, а чувствовать. Семь блюд — семь состояний Это не просто 7 блюд от искусного бренд-шефа Ильи Благовещенского. Это семь нот. Семь состояний. Семь вкусовых шагов навстречу себе. Каждое блюдо раскрывает новые ощущения и удивляет необычными сочетаниями. С закрытыми глазами вкус становится честнее, а восприятие — тоньше. То, что обычно остается фоном, выходит на первый план.