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Первая летняя ночь (First Summer Night)

Castle Concert Hall, Вишнёвая улица, 13

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Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Открытие летнего сезона с хаус-вечеринкой и нетипичными артистами. Главной звездой ночи праздничного события станет Mark S, идейный вдохновитель и создатель музыкального лейбла Applique, хаус-экстракт московской сцены с его узнаваемыми ритмичными кудрями, прыгающими вместе с танцполом на каждый второй удар бочки. Марк отметился многочисленными релизами на российских и иностранных платформах, а также выступлениями в Tresor и Sisyphos в Берлине, Arma17, на фестивалях Signal. помимо этого — в Израиле, Китае и других азиатских странах. Компанию ему составят восходящии звезды, а пространство по традиции поделено на танцпол, ВИП-зону, бар, видовую террасу со стрит-фудом и лаундж-зона. Диджеи: Mark S Arina Bles Vladin

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