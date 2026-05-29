Открытие летнего сезона с хаус-вечеринкой и нетипичными артистами. Главной звездой ночи праздничного события станет Mark S, идейный вдохновитель и создатель музыкального лейбла Applique, хаус-экстракт московской сцены с его узнаваемыми ритмичными кудрями, прыгающими вместе с танцполом на каждый второй удар бочки. Марк отметился многочисленными релизами на российских и иностранных платформах, а также выступлениями в Tresor и Sisyphos в Берлине, Arma17, на фестивалях Signal. помимо этого — в Израиле, Китае и других азиатских странах. Компанию ему составят восходящии звезды, а пространство по традиции поделено на танцпол, ВИП-зону, бар, видовую террасу со стрит-фудом и лаундж-зона. Диджеи: Mark S Arina Bles Vladin