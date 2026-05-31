Триптих «Йога в живых полотнах Рериха» — это цикл из трёх занятий, объединённых одной идеей: практика йоги в пространстве мультимедийной выставки, где картины художника становятся частью опыта и усиливают внутреннее проживание через движение и внимание к телу. «Путь в Шамбалу» — первое занятие цикла посвящено одноимённой картине Николая Рериха. Образ Шамбалы в его творчестве связан не с географическим путешествием, а с внутренней трансформацией, целью которой является состояние ясности, тишины и сосредоточенности. Тебя ждёт потоковая комплексная практика Хатха-йоги как путешествие к точке, где успокаивается ум и умиротворяется сердце. Ты пройдёшь путь, где тело и ум, сливаясь в усердной, сосредоточенной практике выходят за привычные границы и обретают больше устойчивости и лёгкости. Физический фокус пройдёт через центральную линию тела — от раскрытия тазобедренных суставов к вытяжению позвоночника и финальному расслаблению в Шавасане под чарующие звуки тибетских поющих чаш. Завершением станет шавасана под звуки тибетских поющих чаш — состояние глубокого расслабления и восстановления. Практику проводят Юлия Макарчук и Александра Фёдорова. С собой необходимо взять коврик, воду и удобную одежду для практики.