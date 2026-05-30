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Большой вечер отборного рэпа. Экипаж вечера : СТРИЖ С3Ж | Не Ради Денег PDPL | Dj TINOKI | Южак | Ирочка Psp | Багир | 16 STROK CREW | КАРТИНА РЭПИНА | Samura Brat | Talesman | SERPOV + Специальные гости! Ведущий : Никита NeM
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