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Фарватер 2

21
улица Новый Арбат, 21с2

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от 800₽ до 1800₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Большой вечер отборного рэпа. Экипаж вечера : СТРИЖ С3Ж | Не Ради Денег PDPL | Dj TINOKI | Южак | Ирочка Psp | Багир | 16 STROK CREW | КАРТИНА РЭПИНА | Samura Brat | Talesman | SERPOV + Специальные гости! Ведущий : Никита NeM

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