Уже 8 лет команда создаёт масштабные ностальгические вечеринки, посвящённые легендарным музыкальным эпохам. Главным событием ночи станет вечеринка с ностальгическими плейлистами, где на одной сцене встретятся 00-е и 2к17-й. Второй зал клуба станет интерактивной комнатой, где можно отдохнуть, круто провести время и пообщаться.