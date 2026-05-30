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Вечеринки
Про событие
Уже 8 лет команда создаёт масштабные ностальгические вечеринки, посвящённые легендарным музыкальным эпохам. Главным событием ночи станет вечеринка с ностальгическими плейлистами, где на одной сцене встретятся 00-е и 2к17-й. Второй зал клуба станет интерактивной комнатой, где можно отдохнуть, круто провести время и пообщаться.
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