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Летник

Ямское поле, 3-я улица Ямского Поля

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от 3800₽ до 15400₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Тот самый момент, когда город официально переходит в режим «лето, музыка и домой не слишком рано». Летник 2026 — фестиваль, где всё складывается как надо: концерты под открытым небом, танцы до заката, люди в солнцезащитных очках после захода солнца и ощущение, будто отпуск всё-таки случился. В программе — музыка, лайвы, еда, летний вайб и тысячи попыток красиво снять сторис на фоне сцены. Здесь одинаково легко случайно попасть в танцпол, встретить знакомых из прошлой жизни и внезапно решить, что это лучший вечер сезона. Подойдёт тем, кто любит фестивальную атмосферу, тёплые ночи и мероприятия, после которых телефон забит видео, а голос — воспоминаниями. 29 мая 17:00 — 30 мая 05:00 30 мая 14:00 — 31 мая 05:00 31 мая 14:00 — 1 июня 00:00

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