Закрытая встреча на двух танцполах в лучших традициях: здесь и камбэк техно проекта Рейв Коммуна (Rave Communa), и танцевальный текхаус от Злое Техно (Angry Tech). Тебе откроется закрытое камерное пространство в центре Москвы, скрытое от случайных людей. Тут нет вывесок, стеклянных бокалов и дресс-кода, зато есть хороший звук, заряженные диджеи и два разных взгляда на андеграунд. Рейв Коммуна (Rave Communa) [техно, хард-техно, электро]: Akito, KOBX, Lena Rave, Makar Chudra, Nikita Chaplin, OIZA, ShuZzz, Yuriy Toma Злое Техно (Angry Tech) [техно-хаус, дип-тех, минимал]: Easten, George S., Kuraless, Muromskiy, Padre, Space Nirvana, Muromskiy, Vigen Вход бесплатный — только по регистрации, адрес отправят в день мероприятия зарегистрированным гостям через бота в телеграме. Для регистрации напиши в боте любое сообщение и подтверди, что ты в деле.