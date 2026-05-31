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«Сад в Усадьбе»: воскресный маркет

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Фестивали

Про событие

В XVIII–XIX веках растения в интерьере считались признаком тонкого вкуса и благополучия. Усадебные гостиные украшали пальмы, фикусы и лавры в кадках, зимние сады становились обязательной частью дворянских домов, а пространство выстраивалось как гармоничный союз искусства, архитектуры и «одомашненной» природы. На цветочном маркете в усадьбе соберутся проекты, по-настоящему влюблённые в растения и эстетику пространства. Публику ждут редкие и тропические растения, авторская керамика и грунты, флорариумы, необычные кашпо, субстраты и удобрения, а также изящные медные опоры для комнатных растений. Любое растение из представленной коллекции можно будет пересадить в выбранное кашпо прямо на месте. На один день возродят старинную традицию созерцания растений и предметов искусства в едином пространстве — так, как это было принято в усадебных гостиных и зимних садах прошлых веков.

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