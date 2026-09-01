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Соседский день на хлебозаводе

Хлебозавод №9
ул. Новодмитровская 1, Гостиная №9

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Самый душевный день этой осени, будут отмечать 10-летие любимого Хлебозавода. В программе — ароматный кофе, психологические беседы, обмен растениями и книгами, а также мастер-класс по креативному мышлению. Расписание и регистрация: https://hlebozavod9.ru/events/sosedskij-den-na-hlebozavode

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