Соседский день на хлебозаводе
ул. Новодмитровская 1, Гостиная №9
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
Самый душевный день этой осени, будут отмечать 10-летие любимого Хлебозавода. В программе — ароматный кофе, психологические беседы, обмен растениями и книгами, а также мастер-класс по креативному мышлению. Расписание и регистрация: https://hlebozavod9.ru/events/sosedskij-den-na-hlebozavode
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