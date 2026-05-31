Винный ужин под кураторством сомелье Ирины Черкасовой с лучшими виноделами страны. Винодел Дмитрий Маслов приедет в ресторан вместе с семейной винодельней Domaine Bonamy и своим авторским проектом Одна бочка (One Barel). История проекта началась в 2019 году в Крыму. Создатель проекта и главный энолог — Дмитрий Маслов, выпускник Тимирязевской академии, прошедший стажировку во Франции. Сегодня Дмитрий — один из ярких представителей новой волны крымского виноделия и автор концепции «одна бочка — одно вино в год». Дмитрий лично отбирает лучший виноград с разных терруаров, работает без привязки к ежегодным релизам и выпускает лимитированные вина ручной работы. Параллельно Дмитрий является энологом семейной винодельни Domaine Bonamy, основанной французским пилотом Сильва Бонами и его женой Аллой в долине реки Качи. На 5,6 гектарах здесь выращивают рислинг, сиру и каберне, придерживаясь органического подхода и максимально бережного отношения к земле. В этот вечер Дмитрий лично представит вина и расскажет о терруаре, французском подходе к виноделию и о том, как рождаются вина с французским характером в крымской долине. Шеф-повар ресторана Алексей Клубов подготовил гастрономический аккомпанемент к каждому курсу — от сливочного масла с нори и чипсов с мортаделлой до нежного куриного рулета и печёной свёклы. 1 курс Domaine Bonamy by Dmitry Maslov, Riesling 2023 фокачча, сливочное масло с нори 2 курс One Barrel by Dmitry Maslov, Chardonnay 2024 картофельные чипсы с камамбером и мортаделлой 3 курс Domaine Bonamy by Dmitry Maslov, Syrah Rosé 2024 томлёная свёкла с миндальным соусом 4 курс One Barrel by Dmitry Maslov, Rosé Refosco Anemona 2024 сэндвич на тартине с хрустящим баклажаном, соусом тонкацу и пряными огурцами 5 курс One Barrel by Dmitry Maslov, Pinot Noir 2024 рулет из куриного бедра с соусом ромеско Забронировать стол можно по номеру телефона.