ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Свадьба в Едва знакомы

Едва знакомы 5.0
Большой Козловский переулок, 13/17

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 11500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Иногда хочется попасть на свадьбу, нарядиться, вкусно поесть и порадоваться за молодых, но никак не зовут? Так вот зовут на настоящую итальянскую свадьбу, где есть место длинному общему столу, вкусной домашней еде и громким тёплым посиделкам, ну и конечно большому торту! Приготовишь хлеб, продегустируешь лимончелло, поможешь свадебному рассказчику узнать всех гостей поближе, ну и конечно же пройдёшься по важным итальянским традициям, а ещё подарят подарки лучшему дегустатору хлеба, мастеру лимончелло-тостов и так далее:) Жених с невестой, кстати, так и не явятся на праздник, так что у тебя будет чудесная возможность всё съесть и попробовать — «всё уже уплочено, чего стесняться!» Дресс код — только что приземлилась/лся в Италию Настроение — праздничное душевное

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кофе Джем «Дача стайл»
Выбор редакции
Кофе Джем «Дача стайл»

990₽

Гастрономический стендап
Выбор редакции
Гастрономический стендап

5000₽

Стендап от комиков с ТНТ
Стендап от комиков с ТНТ

от 599₽

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста