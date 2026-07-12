Иногда хочется попасть на свадьбу, нарядиться, вкусно поесть и порадоваться за молодых, но никак не зовут? Так вот зовут на настоящую итальянскую свадьбу, где есть место длинному общему столу, вкусной домашней еде и громким тёплым посиделкам, ну и конечно большому торту! Приготовишь хлеб, продегустируешь лимончелло, поможешь свадебному рассказчику узнать всех гостей поближе, ну и конечно же пройдёшься по важным итальянским традициям, а ещё подарят подарки лучшему дегустатору хлеба, мастеру лимончелло-тостов и так далее:) Жених с невестой, кстати, так и не явятся на праздник, так что у тебя будет чудесная возможность всё съесть и попробовать — «всё уже уплочено, чего стесняться!» Дресс код — только что приземлилась/лся в Италию Настроение — праздничное душевное