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Культурный выгул хвостиков и человеков

метро «Арбатская» (возле подземного перехода)

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Экскурсия, где ты культурно просвещаешься, а твой пёс отвечает за проверку всех кустов по маршруту. Отправишься на Никитский бульвар — самый маленький из десяти московских бульваров, но с очень большим количеством историй. Вместе с экскурсоводом Ингой Лев увидишь того самого «грустного Гоголя» (лучший памятник, без вариантов), узнаешь неожиданные факты о его создателе, вспомнишь революцию, мальчиков-юнкеров и даже заглянешь в историю Герцена и Огарёва. Экскурсия бесплатная, но необходимо зарегистрироваться.

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