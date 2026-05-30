Экскурсия, где ты культурно просвещаешься, а твой пёс отвечает за проверку всех кустов по маршруту. Отправишься на Никитский бульвар — самый маленький из десяти московских бульваров, но с очень большим количеством историй. Вместе с экскурсоводом Ингой Лев увидишь того самого «грустного Гоголя» (лучший памятник, без вариантов), узнаешь неожиданные факты о его создателе, вспомнишь революцию, мальчиков-юнкеров и даже заглянешь в историю Герцена и Огарёва. Экскурсия бесплатная, но необходимо зарегистрироваться.