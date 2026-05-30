Петербургский фестиваль электронной музыки Театро на террасе Зорька. Сцена, звук и каждый гость на танцполе станут частью единого перформанса. Театральная эстетика объединятся с панорамным видом на столицу и фирменным звучанием Зорька. Среди выступающих — особенный гость из Южной Африки и резиденты Театро Диджеи: NOMVULASA, ALEXEY UNION ft CATMOONK, KINKY SOUND, SEMAAA, JENIA VICE. Дресс-код: коктейль, глэм, повседневный шик.