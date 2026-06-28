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Кардио Рейв

Парк Горького, пляж на Пионерском пруду

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Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 6+
Вечеринки

Про событие

Если ты давно хотел попробовать ЗОЖ без назидательности — приходи на Кардио Рейв х Reminder в Парк Горького. Начнёшь утро с диджей-забега, разомнёшься на легкой тренировке, будешь танцевать у воды и говорить о гаджетах для здоровья. Что в программе: 9:00–10:00 — Диджей-забег вместе с онлайн-школой фитнеса #Sekta и ведущим шоу «Свобода Звука» (Svoboda Zvuka) на «Серебряном Дожде» Андреем Попеску. С тобой побегут участники сообщества «Не с понедельника». Если хочешь прийти своей компанией или найти новую — присоединяйся. 10:00–10:40 — легкая тренировка под открытым небом от студии 369/Место быть. Без ковриков, сложных элементов и спортивного героизма. Немного движения под музыку у воды. 10:00–14:00 — танцпол. За музыку отвечают Delight, Symbol live и TechnoWatt. В программе — хаус, электро, брейтбит, рок и техно с постепенным переходом от неспешного движения к полноценному рейву. 14:00–15:00 — паблик-ток о гаджетах для здоровья. Поговоришь о том, как трекеры, часы, приложения и нейроинтерфейсы помогают лучше понимать своё тело — и где граница между заботой о здоровье и тревожным самоконтролем. В течение дня можно будет обсудить показатели своих носимых устройств со специалистом BIOHACKLAB. Еще в программе: — чайная от Алексея Алферова, — безалкогольный бар, — ледяные ванны, — сауны и пляж. Дресс-код: спортивный

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