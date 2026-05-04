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Призраки Марса

ул. Казакова, 8

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Космический триллер. Группа астронавтов впервые высаживается на Марс. Они настороженно ждут встречи с другой цивилизацией, но героям неожиданно приходится столкнуться с тем, к чему они совсем не готовы... Режиссёр создаёт на Малой сцене Театра Гоголя загадочный, опасный мир красной планеты. Эффектный визуальный ряд, напоминающий кадры из фантастических фильмов, погружает в напряжённую атмосферу. На Марсе каждому герою предстоит пройти через испытание, которое может полностью перевернуть его жизнь.

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