Парад Диа Де Муэртос, спектакль-расследование и вечеринка: карнавал с куклами, масками, музыкой и тонким флером интригующей загадки легендарной художницы. Кто убил Фриду Кало. Все загадки должны быть раскрыты. Режиссер Борис Константинов предлагает свой взгляд на мир и образ художницы. Постановка построена так, что зритель оказывается внутри спектакля, переживает его как иммерсивную метаморфозу, волнующую и чувственную. Смешанный план, в котором пространство делят между собой актёры, куклы, зрители, стирает границы «безопасной» зрительской отчуждённости от действия. Спектакль-детектив построен как суд-расследование — кто убил Фриду Кало?! Вместе с возможностью свободно интерпретировать происходящее зритель получает приглашение к диалогу — сам диалог превращается в сюжетную линию! «Закадровый голос» — истец — ведет линию повествования, задаёт зрителю и свидетелям-актёрам наводящие вопросы. Свидетелей одиннадцать, двенадцатый — истец. И имя этого повествователя — Иуда! И коль так, само это имя заставляет публику при каждом повороте сюжета-калейдоскопа переосмысливать все то, что еще секунду назад казалось истинным. А кто же ответчик? Ответчик — Фрида... Так кто же убил Фриду Кало?! В стоимость билета входит: Мексиканская вечеринка, встреча с Фридой Кало — авторский перформанс, аперитив, подарок. Дресс-код: Вечер в стиле Фриды