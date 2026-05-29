Вечер любителей книг и всех, кто хочет их полюбить. Программа: С 19:00 до 19:30 — сбор гостей, знакомство, свидание с книгой вслепую: тебя будут ждать 26 книг от «Альпины», обёрнутые в крафтовую бумагу, чтобы ты мог выбирать сердцем, а не по обложке. Если книга не откликнется, её можно будет обменять. А ещё — найти человека, которому попалась та же книга, обменяться контактами и обсудить прочитанное. С 19:30 до 20:00 — нетворкинг: все поделятся на команды, играют в игру с вопросами, чтобы лучше узнать друг друга. С 20:00 до 21:00 — лекция «О чём пишут современные авторы» от историка литературы Алексея Яковлева. Разберёшь, какие темы выбирают писатели сегодня и почему. Выяснишь, чем новая искренность отличается от исповедальности прошлых эпох, какие старые литературные тенденции возвращаются в XXI веке и чего многие ждут от современной книги — правды, утешения, критики или новой магии. В 21:00 — перерыв на 15 минут. С 21 до 22:00 — продолжение лекции. Мероприятие проходит в уютном офисе Синхронизации: будешь болтать на балконе, пить чай с пирогами и любоваться картинами современного художника Якова Хомича.