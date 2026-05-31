Городской обмен вещей
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
200₽
Возраст 16+
Про событие
Это возможность не только освободить шкафы, но и по-другому посмотреть на привычное потребление. Хорошие вещи не обязательно выбрасывать — они могут ещё долго радовать других людей. На своп можно принести: одежду, обувь, сумки, книги. Главное условие — всё должно быть чистым и в хорошем состоянии. Даже если тебе нечего принести, всё равно приходи. Вырученные средства будут переведены фонду поддержки здравоохранения и экологии «Тефида». Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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