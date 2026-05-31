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Фестивали
Про событие
На самом пушистом фестивале гостей ждет: — маркет с товарами для собак и про собак; — насыщенная программа активностей; — полезные встречи и живое общение; — дружелюбная атмосфера для гостей и их питомцев. Маркет, где хвосты виляют чаще. В программе фестиваля: — локальные бренды и товары для собак; — встречи с ветеринарами и экспертами; — груминг и уход; — дефиле на красной дорожке, где ты сможешь получить минутку славы со своим красивым питомцем; — фотозона и фотограф; — конкурсы и активности. Дресс-код и правила для четвероногих гостей: Короткий поводок — для удобства и безопасности твоей собаки и окружающих. Дружелюбный нрав — на фестивале много собак и людей, важно сохранять спокойную атмосферу. Организаторы оставляют за собой право отказать в посещении — в случае агрессивного поведения питомца или нарушения правил. Остались вопросы или хочешь стать партнером фестиваля пиши https://t.me/tomastulova Вход свободный, по регистрации.
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