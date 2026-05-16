Отправишься в поход, не выезжая за МКАД. Неширокая и живописная Яуза не так сильно популярна у туристов, как Москва-река, и потому прокатиться по ней ещё приятнее. Тебя ждёт активный день на севере города: обучение управлению байдаркой, сплав в интересных местах с остановками для фотографирования, скверы, мостики, стаи уток, удивленные гуляющие, грандиозные скульптуры как в Николо-Ленивце, а в завершении — перекус с горячим чаем и бутербродами на берегу. Подходит для новичков. Правильно подобранная одежда и обувь — залог хорошего настроения и комфорта на маршруте. Бери удобные вещи, которые не жалко промочить. Сменную одежду упакуют в гермомешок, и на финише можно будет переодеться в сухое, чтобы идти к метро.