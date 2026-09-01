Застанешь последние тёплые летние дни на шахматном выезде. Для тебя уже всё придумали: — участники будут жить в уютных домиках на природе; — будут кушать четыре раза в день; — общаться и крепче знакомиться на тимбилдингах; — заниматься спортом на улице: играть в волейбол и баскетбол; — немного экстрима: верёвочный парк, лазертаг и скалодром; — переводить дух в зонах релакса: просто посидеть или пособирать пазлы; — куда же без шахмат: будешь слушать лекции, прокачивая свой уровень и играть в турнирах; — расслабляться вечером у мини-бара или в бане; — зажигать всю ночь на уличной сцене; — засыпать у костра под гитару. Больше подробностей по кнопке «Купить билет».