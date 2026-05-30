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Кинопрогулка по Москве с проектором и попкорном

Арбатская площадь, на лавочках слева от выхода из станции метро Арбатская ФИЛЕВСКОЙ линии

Начало:

Завершение:

от 1350₽ до 1500₽
Возраст 12+
Кино
Необычное

Про событие

Москва не только красавица, а ещё и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не счесть кинофильмов, снятых на её улицах, не припомнить всех актёров, выросших в её переулках. Её улицы — это хроники того, как развивался и кинематограф, и сама столица. На прогулке будет «волшебный фонарь» — проектор, благодаря которому ты увидишь отрывки из кинофильмов прямо на фасадах домов. Это очень атмосферно и впечатляюще. А ещё настоящая кинохлопушка, которая позволит сделать крутые кинокадры (тебе, конечно, расскажут, для чего она нужна и что на ней пишут). Экскурсия начнётся с легендарного кинотеатра «Художественный», где прошла премьера знаменитого советского фильма «Броненосец «Потемкин». А затем тебя закружит суета Нового Арбата и особый мир арбатских переулков, которые так часто были местом съёмок. Ты увидишь отрывки из фильмов «Я шагаю по Москве», «Гостья из будущего» и «Иван Васильевич меняет профессию», услышишь голоса культовых актёров прошлого. Ты отправишься по следам героев известных советских фильмов и узнаешь: – где находятся Мишкины книжки и почему их никто не читает – почему актёр Михаил Державин ходил на учёбу в Щукинской театральный институт в тапочках – на какую улицу смотрел Иван Васильевич, восхищаясь: «Красота-то какая, лепота» – какая кинороль вдохновила актёра Сергея Никоненко на создание музея – как вышло, что знаменитые «Подмосковные вечера» на самом деле про Ленинград – почему герой «Я иду-шагаю по Москве» отправил своих друзей не в светлое будущее, а в тупик метро А ещё ты узнаешь массу закулисных историй, погрузишься в мир кинематографа и на улицах главной КИНОЗВЕЗДЫ обязательно и сам почувствуешь себя звездой. Продолжительность: 2 часа.

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