Москва не только красавица, а ещё и актриса. Не просто актриса — кинозвезда. Не счесть кинофильмов, снятых на её улицах, не припомнить всех актёров, выросших в её переулках. Её улицы — это хроники того, как развивался и кинематограф, и сама столица. На прогулке будет «волшебный фонарь» — проектор, благодаря которому ты увидишь отрывки из кинофильмов прямо на фасадах домов. Это очень атмосферно и впечатляюще. А ещё настоящая кинохлопушка, которая позволит сделать крутые кинокадры (тебе, конечно, расскажут, для чего она нужна и что на ней пишут). Экскурсия начнётся с легендарного кинотеатра «Художественный», где прошла премьера знаменитого советского фильма «Броненосец «Потемкин». А затем тебя закружит суета Нового Арбата и особый мир арбатских переулков, которые так часто были местом съёмок. Ты увидишь отрывки из фильмов «Я шагаю по Москве», «Гостья из будущего» и «Иван Васильевич меняет профессию», услышишь голоса культовых актёров прошлого. Ты отправишься по следам героев известных советских фильмов и узнаешь: – где находятся Мишкины книжки и почему их никто не читает – почему актёр Михаил Державин ходил на учёбу в Щукинской театральный институт в тапочках – на какую улицу смотрел Иван Васильевич, восхищаясь: «Красота-то какая, лепота» – какая кинороль вдохновила актёра Сергея Никоненко на создание музея – как вышло, что знаменитые «Подмосковные вечера» на самом деле про Ленинград – почему герой «Я иду-шагаю по Москве» отправил своих друзей не в светлое будущее, а в тупик метро А ещё ты узнаешь массу закулисных историй, погрузишься в мир кинематографа и на улицах главной КИНОЗВЕЗДЫ обязательно и сам почувствуешь себя звездой. Продолжительность: 2 часа.