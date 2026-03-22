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Отпечатки / Imprints

Кузнецкий Мост, 14, этаж 4

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Коллективная выставка, организованная Lime вместе с изданием The Blueprint. Выставка посвящена отпечаткам, которые человек, события и время оставляют после себя. В центре внимания – размышление о форме существования опыта: как он сохраняется, меняется и со временем обретает новые смыслы. Время работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

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