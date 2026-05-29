Уютный майский вечер с кофе, дофаминовыми десертами и просмотром культового ромкома. Уютный вечер в женской компании с нетворкингом от онлайн-журнала. История о том, что за яркой внешностью может скрываться стальной характер и блестящий ум. Погрузись в эстетику гламура и розового сиропа под любимую классику в компании самых крутых сладостей от BB Love Cake. В меню: дофаминовый десерт на выбор для успокоения души Напитки: самый яркий напиток блондинки А ещё винтажные журналы и стикерпаки от DEVICHNIK.MAG Сбор гостей с 18:30, чтобы успеть познакомиться, выбрать напиток и сделать пару фото. Приходи с подругой или в одиночку — к концу фильма все находят метч. *обрати внимание, что мероприятие проходит в Кофейне, просят не приходить со своими напитками, в кофейне можно приобрести напитки десерты и перекусить. Билеты ограничены *билеты не возвратные, уважительно относятся к каждой ситуации, но билеты за день до мероприятия не возвращают, могут предложить перенос на другие даты. При покупке укажи — «мероприятие» чек об оплате придёт на почту, он подтверждает твоё участие.