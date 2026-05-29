ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Двор х Танцующий бар

Community Moscow
Космодамианская наб., 2

Начало:

Завершение:

от 0₽ до 20000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Горячий пунш, живой костёр, стритфуд и, конечно, жаркий лайнап — есть всё, чтобы поднять отметку на термометре до уровня «снимаем куртки и веселимся». Тебя ждёт музыкальный твист — каждый артист сыграет свой сет и во дворе (с 19:00 до 23:00), и в танцевальном баре (с 23:00 до 03:00). POLA. Совсем недавно выступал с легендарным сетом, и пора снова повторить этот опыт. PARA NOIR. Празднование 4-ёх летия проекта из Белоруссии, которые впервые в России выступили именно в стенах клуба-библиотеки. Это настоящие рокеры электронной сцены. Живой звук, гитарные рифы и взмахи волос в духе настоящего рок-н-ролла. WILYAM DE LOVE. Со-основатель музыкального лейбла Bassmatic Records и одноимённых культовых вечеринок. Музыкант любит плотный саунд и мощный грув, который раскачает даже самого нетанцующего человека. Вход первые два часа с 19:00 до 21:00 бесплатный по регистрации. Далее вход по билетам.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Lucky Day: летний финал
Lucky Day: летний финал

от 1500₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Где мой 2008?
Где мой 2008?

2400₽

Вампирская вечеринка
Вампирская вечеринка

Бесплатно

Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
Асайлум Москва х Баррель23 Дубай
c
по

от 3200₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста