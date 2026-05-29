Горячий пунш, живой костёр, стритфуд и, конечно, жаркий лайнап — есть всё, чтобы поднять отметку на термометре до уровня «снимаем куртки и веселимся». Тебя ждёт музыкальный твист — каждый артист сыграет свой сет и во дворе (с 19:00 до 23:00), и в танцевальном баре (с 23:00 до 03:00). POLA. Совсем недавно выступал с легендарным сетом, и пора снова повторить этот опыт. PARA NOIR. Празднование 4-ёх летия проекта из Белоруссии, которые впервые в России выступили именно в стенах клуба-библиотеки. Это настоящие рокеры электронной сцены. Живой звук, гитарные рифы и взмахи волос в духе настоящего рок-н-ролла. WILYAM DE LOVE. Со-основатель музыкального лейбла Bassmatic Records и одноимённых культовых вечеринок. Музыкант любит плотный саунд и мощный грув, который раскачает даже самого нетанцующего человека. Вход первые два часа с 19:00 до 21:00 бесплатный по регистрации. Далее вход по билетам.