Тематические вечеринки с призраками из простыней, кинопоказы «Сумерек», бла-бла-бла, сделай тыкву из кабачка. Доколе? Собрали реально необычные способы отметить.

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А тебе тоже обидно, что такой щедрый на креатив праздник раз за разом трамбуют в формат «вот-я-в-костюме-зомби» вечеринок? Я так в любой день года могу. Сделать тыкву-кружку, тыкву-подушку, тыкву-швейцарский-нож — тоже. Хочется мрачной и тягучей атмосферы, а не всех этих мракозаменителей на минималках. Попытки переодеть Хэллоуин в Самайн и добавить фолка тоже сто лет как протухли. Можно свеженького, горячего, дикого?

Можно. Виртуально прогулялись по всем подворотням, чердакам и барам, чтобы собрать для тебя самый сок хэллоуинских событий. Никаких невнятных тёмных карнавалов и лекций о происхождении праздника — только то, что реально будоражит.

PS подборка будет пополняться.

Москва

Вот она, годная подготовка к празднику. Если ты, как голодный зверь, жаден до атмосферы и новых знаний — тебе сюда.

Если ты ни капельки, ни даже на пол процента не веришь ни в одну теорию заговора, то я не верю тебе. Ну брось, это слишком соблазнительно: сопоставлять факты, придумывать безумные объяснения... Приходи погрузиться в эту рептилоидно-иллюминатскую атмосферу (ну, или наконец-то потусить без маски человека). Обещают «бодрый джаз в шапочках из фольги».

Вообще, Хэллоуин — отличный повод для убийства... Нет, нет, не реального, конечно! А вот поиграть в кровавую историю за чашечкой чая — самое то.

Не надейся, что Красная Рука, Чёрная простыня, Гроб на колёсиках и Пиковая Дама исчезли из твоей жизни вместе с детством. Они всё ещё ждут тебя там, в тёмных коридорах кампусов детских лагерей. Осмелишься ли ты опять бросить им вызов?

Вечеринка в честь самого большого Грин Флага из мира монстров. Да-да, это просто костюмированная вечеринка, но какова тема! Добрее, роднее и болотнее не найдёшь.

Без шуток: будешь пробовать свои экстрасенсорные способности, которые крепнут с каждым следующим бокалом.

Санкт-Петербург

Если отряхнуть фольклорных персонажей от налёта поп-культуры, то можно обнаружить поистине жутких тварей. Тех, о которых наши прабабки тихонько рассказывали у печи.

Пристанище славянской нечисти Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре д... 30 октября VNVNC 800₽ Пристанище славянской нечисти Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре д... 31 октября VNVNC 1200₽

Яркие наряды, гадания на картах, безумные пляски. Это Хэллоуин или цыганский фестиваль? Не торопись с ответом, тебе не нужно выбирать.

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Октябрь — время когда страх превращается в аттракцион. А вот в остальные месяцы он остаётся просто страхом, мешающим нам жить. Возможно, пришло время заглянуть ему в лицо? Правда, предварительно это лицо нужно будет нарисовать.

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Мёртвый Голливуд В Голливуде никогда не умирают по-настоящему — некоторые истории просто находят новый дом. Плёнка закончилась, камеры погасли, а герои остались внутри. Актёры станут героями этой... 31 октября Commode 1000₽

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Екатеринбург

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...Наверное, это бодихоррор, причём такой, который ты реально сможешь ПОЧУВСТВОВАТЬ.

Тыквенный Спас? Нет, Луков День! Густое варево, в котором смешались театральный перфоманс, свердловский рок и, конечно, лук.

Казань

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Русская готическая литература Лекция о русской готической литературе и книгах про колдунов и большие деньги. Лектор: Иван Ротов — историк, аспирант кафедры социальной философии Казанского федерального универси... 24 октября Национальная библиотека Республики Татарстан 300₽

И, всё таки, нет страшнее монстров, чем люди: крысы подтвердят. Театральный перфоманс с привкусом тлена, перетекающий в рейв.

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Новосибирск

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Нижний Новгород

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Кемерово

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