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Бродячий цирк русского авангарда

Лиличка!, Октябрьская улица, 42

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Лиличка!» превратится в бродячий цирк русского авангарда, где прекрасное соседствует с пугающим, а за каждым поворотом скрывается маленькое безумие. Здесь привычные роли меняются, лица скрываются за масками, а новые образы порой говорят о своих обладателях больше, чем они сами. На одну ночь все участники станут частью этого странного представления. Тебя ждут цирковые причуды, фотозоны для самых эксцентричных портретов, фотограф, специальное меню с коктейлями и велком-зона, с которой начнётся погружение в этот мир. Дресс-код: артисты проклятого цирка. Цилиндры, тельняшки, балетные пачки, театральные силуэты и гротескный макияж. Загадочные фокусники, забытые клоуны, примы с тёмным прошлым и персонажи, которым давно пора было покинуть сцену. Дай волю фантазии: в эту ночь чем причудливее твой образ, тем органичнее ты впишешься в труппу. Занавес поднимается, огни загораются, дамы и господа, представление скоро начнется!

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