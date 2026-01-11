Зловещая костюмированная вечеринка в стенах водонапорной башни! Тебя ждут мастер-классы, напитки, угощения и квест. Программа начнётся в 18:00. В стоимость каждого билета входит участие в квесте в сопровождении актёров театра «Млечный путь». Отдельное событие вечера — киноночь хорроров от киноклуба «Дюна». На площадке гостей ждут творческий мастер-класс в тематике вечера, экскурсии с легендами и тайнами Башни, а также конкурс костюмов с призами. Будут угощения, горячая еда и напитки. На фото — пример изделия для мастер-класса и снимки с прошлогоднего события «Багровая Башня». Дресс-код: — образы по мотивам фильма «Носферату» (любой версии); — чёрно-белый образ с ярким акцентом.