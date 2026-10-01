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Сказка: фотовыставка в жанре тёмного фэнтези

Артхаус, Владимировская улица, 10

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Бесплатно
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Про событие

В творческом пространстве «Артхаус» (в отреставрированном историческом особняке) состоится открытие выставки (фотограф — Анастасия Рос). Экспозиция будет работать 3 недели. Работы можно будет увидеть на протяжении всего этого времени. А на открытии тебяждёт насыщенная программа: — ранее не публиковавшиеся серии и экспериментальные проекты; — мастер-класс по фотографии в стиле тёмного фэнтези от автора; — показательные бои на мечах; — театральная постановка; — конкурс костюмов — лучшие образы получают призы. Вход свободный. Сбор гостей на открытие в 18:30. Экспозиция будет висеть 3 недели.

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