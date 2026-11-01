Экспозиция объединяет более 100 произведений Александра Беляева из различных графических серий, созданных преимущественно за последние три года. В состав выставки вошли как завершённые станковые листы, так и эскизы к живописным полотнам. Это даёт зрителю редкую возможность заглянуть в творческую лабораторию автора и проследить ход его мысли от первоначального замысла до воплощения. В представленных работах художник последовательно развивает тему поиска гармонии между человеком, природой и окружающим миром. Его художественная манера отличается сдержанным, подчас аскетичным, но оттого не менее выразительным графическим языком. «Новые рисунки» — воплощение творческого кредо самого художника. «Чтобы быть художником — больше рисуй. В этом смысл раскрытия новых тем и новых идей», — подчёркивает автор. Непрерывный поиск и постоянное движение в потоке творчества остаются главными ориентирами в его искусстве. Вход на открытие выставки 27 ноября в 18:00 бесплатный. В другие дни ты сможешь приобрести билет на сайте или в кассе центра культуры.