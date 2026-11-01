Что продолжает существовать, когда момент уже прошёл? Что мы сохраняем, сами того не замечая, и что однажды оставляем позади? Выставка объединяет работы трёх художниц, обращающихся к теме следов — видимых и незаметных, случайных и намеренных. Через разные художественные практики каждая из участниц предлагает собственный взгляд на то, как пережитое, увиденное и созданное продолжает существовать в мире. В экспозиции представлены живопись, графика и керамика. Различие материалов и художественных языков создаёт пространство для встречи нескольких самостоятельных взглядов и размышлений об общем. Авторы проекта: Вильмас Марина, Авдеенко Маргарита, Бехтольд Оксана.