Выставка, в которой ирония становится главным методом, а китч возводится в ранг высокой художественной стратегии. Экспозиция представляет собой деконструкцию стереотипов о «правильном вкусе» и тотальное погружение в эстетику сибирского китча. Автор предлагает зрителю взглянуть на китч не как на эстетическую ошибку, а как на честный культурный код — гротескный, но предельно искренний слепок региональной идентичности. Проект отличается медиальной щедростью и стирает границы между утилитарным дизайном и современным искусством. В пространстве выставки будут представлены: — графика и промптография — уникальный синтез авторского рисунка и нейросетевых галлюцинаций, в котором алгоритмы становятся соавторами неоварварского эпоса; — текстиль — тактильное переосмысление бытовых форм, в которых архаичные паттерны и кислотные цвета обретают статус актуального высказывания; — кабинетная скульптура — камерные, почти интимные объекты, балансирующие на грани современного фетиша, тотема и интеллектуальной игрушки. Автор проекта Олег Семёнов — художник, дизайнер, основатель и идеолог бренда Siberian kitsch — описывает выставку так: «„Куча китча“ — это не свалка дурного вкуса, а тщательно собранный, ироничный и пронзительный архив нашего времени. Эта выставка заставляет усомниться в догмах классического дизайна и с восторгом принять абсурд реальности». Открытие выставки состоится 22 октября в 18:00. Залы будут открыты до 19:00, вход на открытие бесплатный. В другие дни ты сможешь приобрести билет на сайте или в кассе центра культуры.