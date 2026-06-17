Спектакль от Андрея Прикотенко представляет собой головоломку и возможность раскрыть её. Что если персонажей из известного театрального сюжета отправить в странствие по сознанию главного героя современности — социопата? Как ты реагировал бы, если их лишить знакомой привычной среды, противостояния и заставить принять участие в остроумных дуэлях словами (и не только)? Как связана популярная книга о космосе «Мир в ореховой скорлупке» и мультимедийная реальность? Античный герой Орест, принц Амлет из исландских летописей XII века, знаменитый Гамлет Шекспира, романтические персонажи XIX века и современный герой Валя из кинофильма «Изображая жертву»... Путешествие по вселенной мировой литературы о герое, который стоит на пути миру, о герое, запутавшемся в себе и времени, о герое, который стоит перед решающим выбором в своей жизни... Это предложение авторской интерпретации известного сюжета. Продолжительность: 2 часа 10 минут без антракта.