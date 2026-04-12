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Точки бесконечности
улица Свердлова, 13
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное
Мастер-классы
Про событие
Иммерсивный вечер, посвященный японской художнице Яёи Кусаме. Вдохновляясь проектами легендарной японской художницы Яёи Кусамы, тебе предлагают стать соавтором вечера и раствориться в искусстве — стереть границы между собой, пространством и цветом. Что тебя ждёт: — интерактивный перформанс с художником Игорем Токаревым — мастер-класс по росписи ёлочной игрушки — инсталляции и проекции — арт-квиз и лотерея (суперприз — карта «Друг ЦК19») Дресс-код: горошек, точки или яркие контрастные акценты.
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