Иммерсивный вечер, посвященный японской художнице Яёи Кусаме. Вдохновляясь проектами легендарной японской художницы Яёи Кусамы, тебе предлагают стать соавтором вечера и раствориться в искусстве — стереть границы между собой, пространством и цветом. Что тебя ждёт: — интерактивный перформанс с художником Игорем Токаревым — мастер-класс по росписи ёлочной игрушки — инсталляции и проекции — арт-квиз и лотерея (суперприз — карта «Друг ЦК19») Дресс-код: горошек, точки или яркие контрастные акценты.