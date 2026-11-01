Встреча с автором и презентация двух книг писательницы Мо Ленкор: «Легенда о ристалях. Тень» и «Верданские лисы». Что тебя ждёт? — Беседа с автором: вместе с ведущим Михаилом Харитоновым поговоришь о книгах и вымышленных мирах, а также узнаешь несколько интересных фактов. — Творческий мастер-класс: после знакомства с книгами будешь украшать закладки стразами. Каждый участник сможет забрать с собой сияющий кусочек вымышленного мира автора. Все необходимые материалы предоставляются. — Розыгрыш книжного бокса: среди гостей разыграют подарочный набор с книгами автора и мерчем. — Угощения для гостей. Необязательно быть знакомым с книгами заранее! Это отличный повод открыть для себя новую фэнтези-вселенную, пообщаться с писательницей и провести время в творческой атмосфере.