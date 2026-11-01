Диабло: добрая графиня
Башня, улица Челюскинцев, 7
Начало:
Завершение:
от 500₽ до 550₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
Это хроника где каждая встреча — отдельное приключение. В каждой встрече могут играть как новые игроки, так и старые, можно прийти на одну встречу. Владыка Ужаса пришел в этот мир и началась война. Великие Воители Харадрим преследовали его через весь мир, на их пути рушились города, и кипели реки. Владыка Ужаса был повержен и заточен в подземелье. Над его склепом начали возводить огромный монастырь. Но стоит ли праздновать такую победу? Битва с демоном преисподней выжгла леса, разрушила десятки крепостей. Почти весь западный континент превратился в руины. Прихвостни великого зла переполняют землю, люди служат демонам или прячутся в убежищах. Возможно ли восстановить мир после такой битвы? Харадрим собирают самых отчаянных воинов, чтобы восстановить право человека жить на землях Запада. Шаг за шагом команды героев будут очищать мир от остатков зла, и рано или поздно последний демон будет изгнан в бездну. Что в игре? Сражения. Герои повергают орды злодеев, чтобы очистить земли от зла. Тайны. Множество темных секретов мироздания таятся на разрушенных землях. Дом. Герои отстраивают огромную крепость Тристрама и восстанавливают регионы вокруг шаг за шагом. Потери. Это темный мир, в котором каждый может продаться злу где герои не успевают в последний момент чтобы кого-то спасти. Стоимость участия: 550р (с репостом этого поста https://vk.ru/wall-110205034_31046 — 500р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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