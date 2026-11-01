Возвращение в Крепость на Пограничье
Башня, улица Челюскинцев, 7
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 450₽
Возраст 18+
Игры
Про событие
До игроков дошли известия, что недавно в районе Френдорсокй Крепости произошло нечто странное. Время обратилось вспять на 20 лет. Никто не знает причину, но инцидент прозвали «Мастерский Произвол». Кто знает, может и сокровища вернулись на свои законные места? Игроки те, кому нечего терять и они отправились расследовать это происшествие да и архигерцог бапарский щедро заплатит тому, кто поведает причину этого события. Техническая информация: Данная игра проводится в формате открытого стола. То есть любой желающий может присоединится к игре в любое время, ровно как и покинуть её. Сессии проводятся в любой день недели, по желанию игроков. Для простоты вхождения в систему будут представлены прегены, которые будут доставаться случайным образом из лототрона, как в гаче. Стоимость участия: 450р (с репостом этого поста https://vk.ru/wall-110205034_31048 — 400р) Как записаться на игру? Нажми на соответствующий вариант в голосовании под постом в вк. Оплата на месте.
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