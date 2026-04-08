«Фактура» - открытое пространство для handmade-мастеров от молодёжного центра "Содружество". Место, где собираются те, кто уже создаёт изделия своими руками и те, кто только планирует научиться. Тебя ждут мастер-классы, экспресс-курсы, воркшопы, лекции и множество других событий, а еще ты сможешь сфотографировать свои изделия в мини-фотостудии, где есть разные фотофоны и поработать за ноутбуков в коворкинге. И всё это бесплатно! Но обрати, пожалуйста, внимание: возраст участников мероприятий от 14 до 35 лет. Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье с 12:00 до 21:00 Арт-пространство «Фактура» входит в сеть арт-резиденций Тавриды.