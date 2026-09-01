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Скини-шарфик

Фактура
ул.Дуси Ковальчук 268/3

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты научишься вязать один из ярких аксессуаров этого сезона. Скини-шарфик дополнит твой образ и сделает его суперстильным. Что понадобится: — пряжа (можно любую и даже нескольких цветов, главное, чтобы она была не тонкой, составом шерсть-акрил, длиной не менее 100 метров) — 1 шт. — спицы — 4-4,5-5 мм, можно круговые, а можно взять две чулочные спицы. На мастер-классе ты начнёшь вязать шарф и поймёшь принцип вязания. Количество мест ограничено. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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