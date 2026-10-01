Пристанище славянской нечисти
Конюшенная площадь, 2В
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Этот Хэллоуин ждали весь год, и в этот раз он будет ещё масштабнее. На четыре дня VNVNC превратится в пристанище славянской нечисти: утопленники поднимутся из тёмных вод, кикиморы выйдут из болот, а гадания раскроют то, что лучше было оставить неизвестным. Впереди вечеринка, где оживут самые жуткие славянские поверья: 3 сцены с разной музыкой, 6 баров, главные DJ и MC города, тематический декор и активности, велком-дринк каждому гостю и много сюрпризов от команды VNVNC. С собой возьми бери паспорт / военный билет / права. Билет / бронь = вход без очереди
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